Назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ обернулось скандалом

Назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ обернулось скандалом. Две театральные школы начали спорить друг с другом.

МХАТовцы не хотят принимать нового руководителя – выпускника ГИТИСа. Известные артисты опубликовали письмо в адрес министра культуры России Ольги Любимовой. Они заявили, что решение нарушает традиции преемственности, ведь все предыдущие руководители заканчивали МХАТ.

Тем временем у Богомолова есть именитые сторонники. Среди них, например, народный артист России Сергей Безруков и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Последний уже заявил, что само письмо от выпускников МХАТ против Богомолова не соответствует нормам этики и правилам русской речи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.