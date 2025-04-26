Около 400 культурных площадок присоседились к акции "Библионочь" в Москве

Около 400 культурных площадок присоседились к "Библионочи" в Москве. Тема 14-й по счету акции – "Свои герои", а ее главная идея – сохранить память о подвиге участников Великой Отечественной и укрепить связь между поколениями.

В программу акции, кроме лекций, вошли концерты, литературные чтения, театральные постановки и творческие встречи. Кроме того, любой желающий может отправить "Письмо Победы" и рассказать о подвигах своих родных и близких.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.