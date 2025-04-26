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26 апреля, 23:30

Культура

Около 400 культурных площадок присоседились к акции "Библионочь" в Москве

Около 400 культурных площадок присоседились к акции "Библионочь" в Москве

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Около 400 культурных площадок присоседились к "Библионочи" в Москве. Тема 14-й по счету акции – "Свои герои", а ее главная идея – сохранить память о подвиге участников Великой Отечественной и укрепить связь между поколениями. 

В программу акции, кроме лекций, вошли концерты, литературные чтения, театральные постановки и творческие встречи. Кроме того, любой желающий может отправить "Письмо Победы" и рассказать о подвигах своих родных и близких. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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