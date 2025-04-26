Масштабный танцевальный турнир проходит в Москве в Кремлевском дворце. В нем принимают участие более 110 пар со всей России и из 15 стран, в том числе Китая, Японии и Канады.

Среди профессионалов, любителей и категории PRO-EM разыграют шесть кубков. Участники представляют несколько направлений, в частности латиноамериканское, европейское и American Smooth, которое включает в себя четыре вида танца.

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