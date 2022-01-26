Олег Меньшиков назвал "низостью" обвинения в краже спектакля от Олега Долина

Премьера в Театре имени Ермоловой обещает быть громкой. Спектакль "Двенадцатая ночь, или все что угодно" еще не вышел, а вокруг него уже разгорелся скандал.

Режиссер Олег Долин в открытом письме обвинил художественного руководителя Олега Меньшикова в краже его постановки. По словам Долина, его отстранили от работы, а потом уволили за несколько недель до показа. И вот теперь Меньшиков тоже дал подробный публичный ответ, назвав подобные обвинения "низостью". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.