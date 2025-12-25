Выставка декораций фильма "Сказка о царе Салтане" открылась на "Винзаводе". Она приурочена к предстоящей премьере киноленты.

Зал был построен вокруг идеи "жизни сюжета" во времени. Она показывает, как детская история постепенно трансформировалась. Сначала она была напечатана, потом стала частью повседневной жизни в СССР, а теперь представлена в современном виде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

