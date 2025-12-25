Мюзикл "Анна Каренина" покажут в Московском театре оперетты

Мюзикл "Анна Каренина" по мотивам произведения Льва Толстого покажут в Московском театре оперетты 25 декабря. Драматическая история любви замужней дамы и молодого офицера разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века.

Герои переживают яркие и противоречивые чувства: любовь и предательство, страсть и долг, надежду и отчаянье. Мюзикл начнется в 19:00.

