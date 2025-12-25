Форма поиска по сайту

25 декабря, 07:45

Культура

Мюзикл "Анна Каренина" покажут в Московском театре оперетты

Фильм "Чебурашка-2" выйдет в прокат 1 января

Организаторы рассказали о рождественской сказке "Новая Звезда" в Москве

Патриаршая елка "Новая Звезда" пройдет в храме Христа Спасителя в Москве

Спектакли "Калли Герда" и "Огненная грива" покажут в Москве

В Сети завирусилась монгольская версия песни Jingle Bells

Винни-Пуху исполнилось 100 лет

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 24 декабря

Театр РОСТА представил сказку "Новый год в стране букв"

Дизайнерские игрушки появились в Доме культуры "Кристалл"

Мюзикл "Анна Каренина" по мотивам произведения Льва Толстого покажут в Московском театре оперетты 25 декабря. Драматическая история любви замужней дамы и молодого офицера разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века.

Герои переживают яркие и противоречивые чувства: любовь и предательство, страсть и долг, надежду и отчаянье. Мюзикл начнется в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

