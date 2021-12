Песню Jingle Bells запретили включать в школе Нью-Йорка

Фото: depositphotos/serezniy

В начальной школе Нью-Йорка запретили исполнять рождественскую песню Jingle Bells в связи с ее якобы сомнительным прошлым, сообщает News.ru.

Директор начальной школы Брайтона Мэтт Тэппон пояснил, что данную композицию нужно было заменить песнями без оскорблений.

Такое мнение руководства учебного заведения строится на исследовании профессора Кайны Хэмилл, из которого следует, что Jingle Bells впервые исполнили в 1857 году артисты, гримированные под темнокожих.

Однако сама профессор заявила, что была шокирована от запрета песни, она уточнила, что вообще не хотела, чтобы было что-то подобное. Хэмилл отметила, что в ее материале говорилось об истории песни, которую не нужно связывать с сегодняшней традицией исполнения.

"Сама популярность песни объясняется тем, что у нее очень яркий мотив, а вовсе не традициями изображения чернокожих в шоу. Ее по-прежнему стоит петь и наслаждаться ею", – заключила Хэмилл.

Ранее жители Великобритании назвали самую надоедливую рождественскую песню. Ей стал хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Эта песня регулярно звучит в Англии уже 25 лет. В список самых надоедливых также вошли песни Last Christmas группы Wham! и Jingle Bells от Andrews Sisters.