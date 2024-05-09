Фильм "Сто лет тому вперед" собрал более 1 млрд рублей в российском прокате

Фото: кадр из фильма "Сто лет тому вперед"; режиссер – Александр Андрющенко; производство – Централ Партнершип

Кассовые сборы фильма "Сто лет тому вперед" превысили 1 миллиард рублей в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина вышла в прокат 18 апреля. Ее режиссером выступил Александр Андрющенко. Фильм создан по мотивам одноименной фантастической повести Кира Булычева.

Роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Александр Петров, Виктория Исакова, Юрий Борисов. Алису Селезневу и Колю Герасимова сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн.

Ранее Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, назвал "феноменальной" работу ИИ со звуком для картины. Он также заявил, что картина "Сто лет тому вперед" подвела итоги в индустрии кино за последние 30 лет.

