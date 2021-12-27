Россияне назвали самые любимые новогодние песни

Фото: depositphotos/tomert

Большинство россиян (16%) большего всего любят новогоднюю песню "В лесу родилась елочка". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Также россияне любят песни "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" (11%), "Елочка-елка, лесной аромат" из мультфильма "Новогодняя сказка" (4%) и "Три белых коня" из фильма "Чародеи" (4%).

Кроме того, опрошенные предпочитают в новогодние праздники послушать иностранные композиции Happy New Year (2%), Last Christmas (2%) и Jingle Bells (2%).

Ранее сообщалось, что самыми популярными детскими костюмами для новогоднего утренника оказались наряды снежинок, принцесс и снеговиков. Родители стали приобретать костюмы снежинок для своих детей на 93% чаще, чем годом ранее.

При этом популярность снеговиков выросла на 58%, а снежинок – на 51%. В топ наиболее востребованных также попали наряды зайца, пирата, гнома, волка, лисы и мушкетера.

