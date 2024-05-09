Посвященный Дню Победы поезд запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый тематический поезд запустили на Арбатско-Покровской линии метро. Он посвящен Дню Победы и выполнен в красно-оранжевых тонах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В оформлении поезда использовали архивные фотографии времен Великой Отечественной войны. Он будет ходить до 23 июня.

"Состав украшен в единой городской стилистике празднования Дня Победы", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также на линию вышел украшенный к 9 Мая трехсекционный трамвай "Витязь-Москва". Он будет следовать по маршруту № 7 на востоке и в центре города до конца июня.

Ранее на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд с подвигами советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый вагон посвятили определенной теме: в одном пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом – о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу.

Кроме того, Дептранс выпустил новые тематические карты "Тройка" ко Дню Победы. Приобрести их можно во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на сайте магазина, на маркетплейсах и стойках "Живое общение".

