Рождественский сингл Мэрайи Кэри вновь возглавил чарт Billboard Hot 100

Выпущенный 28 лет назад рождественский сингл Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You снова возглавил чарт Billboard Hot 100. Об этом сообщает портал Deadline.

Культовая песня была выпущена в 1994 и вошла в альбом Merry Christmas. Всемирную популярность треку принес романтический фильм "Реальная любовь" 2003 года, в котором снялись Хью Грант, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Кира Найтли и другие.

В 2003 году сингл стал мировым бестселлером всех времен с глобальными продажами более 16 миллионов копий. Впервые в топ-10 Billboard Hot 100 песня вошла в декабре 2017 года. В декабре 2019 и 2020 годов она становилась лидером рейтинга.

В декабре текущего года композиция снова заняла первое место в чарте Billboard Hot 100, сместив Тейлор Свифт после ее шестинедельного лидерства.

Ранее американская кантри-певица Тейлор Свифт завоевала звание "Артист года" на American Music Awards. Также певица стала лучшей исполнительницей года по версии MTV Europe Music Awards. Певица также заняла первые места в позициях "Лучшее видео" (с клипом All Too Well) и "Лучший поп".

