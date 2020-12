Ученые сообщили о негативном влиянии новогодних песен

Фото: depositphotos/jaycriss

Ученые полагают, что прослушивание новогодних песен может оказывать негативное влияние на психическое здоровье, сообщает "Газета.ру".

Проанализировав хиты Мэрайи Кэри All I Want for Christmas is You и Майкла Бубле It's Beginning To Look a Lot Like Christmas, они установили, что при первом прослушивании они поднимают настроение, но затем провоцируют скуку и раздражение.

Новогодние композиции вынуждают вспомнить о стрессе в период новогодних праздников, например о возрастании финансовых расходов, отмечают исследователи.

По их словам, такие песни способствуют перенасыщению мозга информацией и мешают концентрации и сосредоточению, когда звучат в фоновом режиме.

