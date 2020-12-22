Названы хедлайнеры новогоднего концерта на Москве 24

Фото: предоставлено мультимедийным сервисом Okko
Хедлайнерами концерта "Новый, Go!" от Москвы 24, Okko и "ВКонтакте" станут популярные российские исполнители, которых выбрали пользователи социальных сетей. На онлайн-сцене выступят ANDRO, Niletto, Клава Кока, Burito, "Моя Мишель", Dabro и Rasa.
Более 26 тысяч человек с помощью мини-приложения "ВКонтакте" приняли участие в голосовании за идеальный новогодний плей-лист для праздничного концерта "Новый, Go!", который пройдет в эфире телеканала Москва 24, в мультимедийном сервисе Okko и социальной сети "ВКонтакте".
"Этот год мне запомнился различными фитами и совместными музыкальными коллаборациями. Почему-то многие музыканты боятся формата онлайн-концертов, говорят, что в них нет энергии и атмосферы, а я думаю, что если ты настоящий артист, то можешь выложиться на любой сцене. Мне нравится делать музыку в любых форматах, главное, что есть люди, которые тебя слушают и смотрят!" – рассказал Niletto.
Концерт "Новый, Go!" пройдет в эфире телеканала Москва 24 в новогоднюю ночь сразу после полуночи. Посмотреть его смогут зарегистрированные пользователи в приложениях мультимедийного сервиса Okko в iOS, на Android, Smart TV, Okko SmartBox, SberBox, на сайте okko.tv и в официальном сообществе в социальной сети "ВКонтакте".
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