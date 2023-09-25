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25 сентября, 08:00

Культура

В России вышла драмеди "Первый день моей жизни"

В России вышла драмеди "Первый день моей жизни"

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Россия не будет выдвигать фильмы на "Оскар" в этом году

На российские экраны вышла фантастическое драмеди "Первый день моей жизни". Это итальянский фильм о людях, которые уже отчаялись, но к ним на помощь приходит ангел.

По сюжету две женщины, мужчина и подросток задумались о том, чтобы свести счеты с жизнью. Но вдруг перед ними появляется таинственный незнакомец и предлагает им провести неделю в качестве духов, призраков, ходить по городу и смотреть, как опустеет без них мир.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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