Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 16:00

Культура

Топ-3 фильма на ММКФ, которые можно посмотреть 25 апреля

Топ-3 фильма на ММКФ, которые можно посмотреть 25 апреля

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46-й Московский международный кинофестиваль подходит к концу. Церемония закрытия состоится в пятницу, 26 апреля, но у москвичей еще есть возможность посмотреть несколько фестивальных кинолент.

Одна из них – китайская историческая драма "Полноводная красная река". По сюжету, действие картины происходит в XII веке. На втором месте расположился фильм "Надо снимать фильмы о любви" в жанре арт-хаус. На вершине рейтинга – документальная картина "И жили они долго и счастливо, или почему динозавры вымерли".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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