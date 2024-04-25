Топ-3 фильма на ММКФ, которые можно посмотреть 25 апреля

46-й Московский международный кинофестиваль подходит к концу. Церемония закрытия состоится в пятницу, 26 апреля, но у москвичей еще есть возможность посмотреть несколько фестивальных кинолент.

Одна из них – китайская историческая драма "Полноводная красная река". По сюжету, действие картины происходит в XII веке. На втором месте расположился фильм "Надо снимать фильмы о любви" в жанре арт-хаус. На вершине рейтинга – документальная картина "И жили они долго и счастливо, или почему динозавры вымерли".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.