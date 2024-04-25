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25 апреля, 14:00

Культура

"Сити": драму "Надо снимать фильмы о любви" покажут в кинотеатре "Художественный"

"Сити": драму "Надо снимать фильмы о любви" покажут в кинотеатре "Художественный"

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Три премьеры покажут в кинотеатре "Художественный" в рамках ММКФ

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В ближайшие два дня в кинотеатрах столицы можно увидеть несколько фильмов в рамках Московского международного кинофестиваля. Например, в "Художественном" покажут драму "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова. Это история о том, как группа ребят из России приезжает в Индию на съемки фильма.

Еще одна работа в рамках фестиваля – фильм "Лгунья" Юлии Трофимовой. Он рассказывает о 17-летней девушке, которая, чтобы разнообразить свою жизнь, придумывает легенду о домогательствах. Фильм покажут в "Иллюзионе".

Подробности об этих и других культурных событиях – в программе "Сити".

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