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24 декабря, 21:05

Культура

Фильм "Чебурашка" выйдет в широкий прокат 1 января

Фильм "Чебурашка" выйдет в широкий прокат 1 января

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Фильм "Чебурашка" выйдет в широкий прокат 1 января. Полнометражная лента рассказывает о приключениях знакомого всем с детства персонажа, который прибыл из далекой тропической страны. Как и в книгах Эдуарда Успенского, зверьку неизвестной породы предстоит найти себе имя, друзей и дом.

Работа над сценарием длилась 1.5 года. Сами съемки проходили с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Снимали в Москве и Подмосковье, а также в Пятигорске, Кисловодске и Сочи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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