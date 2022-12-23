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23 декабря, 17:45

Культура

Театр Сатиры открыл новое сценическое пространство для детей

Театр Сатиры открыл новое сценическое пространство для детей

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Театр Сатиры торжественно открыл новое сценическое пространство – это Детская сцена, где будут идти постановки исключительно для юных зрителей. Здесь ребят ждут музыкальные и смешные истории.

Новая сцена располагается на станции метро "Спортивная". Известно, что театр запускает новогодний марафон детских спектаклей, который откроется премьерой сказки "Щелкунчик и Мышиный король". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культурагородвидеоЕкатерина Фоменко
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