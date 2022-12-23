Театр Сатиры открыл новое сценическое пространство для детей

Театр Сатиры торжественно открыл новое сценическое пространство – это Детская сцена, где будут идти постановки исключительно для юных зрителей. Здесь ребят ждут музыкальные и смешные истории.

Новая сцена располагается на станции метро "Спортивная". Известно, что театр запускает новогодний марафон детских спектаклей, который откроется премьерой сказки "Щелкунчик и Мышиный король". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.