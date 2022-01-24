В прокат вышел фильм "Аллея кошмаров"

В прокат вышел триллер дважды оскароносного Гильермо дель Торо – "Аллея кошмаров". Критики уже назвали этот фильм нетипичным для мексиканского любителя страшных сказок.



По сюжету Стэн Карлайл работает фокусником в бродячем парке развлечений. Однажды он притворяется, что может разговаривать с мертвыми. В этот момент в жизни афериста появляется психиатр Лилит Риттер. Она сливает Карлайлу тайны своих богатых клиентов, а тот убеждает, что может говорить с их умершими родственниками. План кажется беспроигрышным, но Карлайл не учел главного: его сообщница оказывается хитрой манипуляторшей, и теперь он – жертва в ее игре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.