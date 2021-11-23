Во вторник, 23 ноября, в "Зарядье" открылась выставка "Эрте. Фантазия длиною в век". Она посвящена художнику-эмигранту, представителю стиля ар-деко Роману Тыртову. Он более известен под псевдонимом Эрте.

Экспозицию разместили в Старом Английском дворе. В ней наиболее полно выражены все главные стороны творчества художника: его любовь к древним цивилизациям, "Русским сезонам" и ар-деко.

Гостям расскажут и о самых сильных впечатлениях Романа Тыртова, которые так или иначе отразились в его работах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.