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Кинокритик оценил шансы нового "Ну, погоди!" на зрительский успех

В погоне за успехом. Полюбят ли зрители новую версию "Ну, погоди!"
культура

21 ноября студия "Союзмультфильм" опубликовала на YouTube-канале трейлер перезапуска советского мультсериала "Ну, погоди!". Мнения зрителей разделились: часть с нетерпением ожидает новую версию, а некоторые критикуют за 3D-оформление. Рассказываем, есть ли шансы у нового мультфильма повторить успех культового предшественника.

Фото: youtube.com/"Союзмультфильм"

Альтернативная вселенная

Студия "Союзмультфильм" 21 ноября опубликовала на YouTube-канале трейлер перезапуска советского мультсериала "Ну, погоди!".

Не описать, как мы рады и взволнованы предстоящей премьерой – а сейчас с гордостью и замиранием сердца представляем вам трейлер "Ну, погоди! Каникулы"! Легендарная погоня Волка и Зайца продолжается!
официальный Instagram-аккаунт "Союзмультфильма"

Мультфильм выйдет в декабре 2021 года в одном из онлайн-кинотеатров. Также он появится на YouTube и телеканале "Карусель". Дату премьеры студия обещала объявить в ближайшее время.

В социальных сетях часть зрителей выразили недовольство персонажами нового мультфильма, выполненными в 3D-технике, которая контрастирует с советским оригиналом. В первый день после публикации трейлера ролик набрал более 20 тысяч дизлайков и около 2 тысяч лайков. Всего за сутки его посмотрели 300 тысяч человек.

"Мало того, что испортили "Простоквашино", так теперь и до "Ну, погоди!" добрались. Это легендарный мультик. На нем выросло целое поколение. А тут испортили в край. Зачем это 3D. Ну, не умеют наши мультстудии делать 3D", – написал интернет-пользователь Николай.

"Новый мультсериал является перезапуском, можно считать это альтернативной вселенной, но не прямым продолжением классического "Ну, погоди!". Поэтому и стиль отличается", – ответили в "Союзмультфильме".

Фото: youtube.com/"Союзмультфильм"

Другая аудитория

В пресс-службе студии "Союзмультфильм" сообщили, что неоднозначная реакция на перезапуск "Ну, погоди!" была ожидаемой. Мультфильм рассчитан на детскую аудиторию в возрасте шести-восьми лет, рассказали в пресс-службе.

В ходе разработки проекта неоднократно проводились фокус-группы, нам был важен отклик, прежде всего, детской аудитории, для которой мы создавали наш мультфильм. <…> Аудитория YouTube, социальных сетей Instagram, Facebook преимущественно взрослая, и мы, конечно же, ожидали неоднозначный отклик зрителей, которые выросли на классике.
пресс-служба "Союзмультфильма"

В новой версии Волк перестал быть заядлым курильщиком, зато получил другую плохую привычку – стал геймером. Кроме главных героев, в трейлере также можно увидеть новых персонажей – Ежика Шу, Косулю Улю и Барсука Тима.

Видео: youtube.com/"Союзмультфильм"

"Идут по самому легкому пути"

В разногласиях по поводу переснятого "Hу, погоди!" нет ничего удивительного, рассказал Москве 24 кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, идея переснимать "Ну, погоди!" изначально была обречена на неудачу. Все последние ремейки старых советских фильмов провалились в прокате, включая "Джентльмены, удачи", "Служебный роман. Наше время", "Ирония Судьбы. Продолжение", "Карнавальная ночь – 2", добавил собеседник Москвы 24.

Хвататься за старые советские мультфильмы не нужно, все равно не получится. В советские мультфильмы вкладывалось много денег, работали лучшие люди и были другие потребности. Мне кажется, сейчас идут по самому легкому пути. Вместо того чтобы придумать что-то свое и новое, занимаются неудачным переосмыслением старого.
Давид Шнейдеров
кинокритик

В качестве примера успешной и оригинальной идеи российской анимации Шнейдеров привел мультфильм "Маша и Медведь", который покорил весь мир.

В марте сообщалось о том, что певец Иван Дорн создал новую аранжировку к заставке мультсериала "Ну, погоди!". Аранжировка выполнена для композиции "Водные лыжи" Тамаша Деака. Музыка будет начинать каждую серию легендарной саги о Волке и Зайце.

Студия начала работу над перезапуском проекта в 2020 году. В новой версии Зайца озвучит актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, а Волк получит голос юмориста и актера Гарика Харламова.

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