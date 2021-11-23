Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронили на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение актера.
"Гаркалин похоронен на Миусском кладбище рядом со своей супругой", – сказал источник.
Ранее в Учебном театре ГИТИСа прошла церемония прощания с артистом. Почтить память Гаркалина пришли члены семьи, его студенты, а также друзья и коллеги.
Актер скончался на 68-м году жизни после заболевания коронавирусом. Он был госпитализирован в начале октября, впоследствии его состояние ухудшилось.
Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он выступал в Театре сатиры, позже присоединился к Московскому театру имени Пушкина. Дебютировал в кино в 1989 году в криминальной мелодраме Сергея Бодрова – старшего и Александра Буравского "Катала". Также широко известен по комедии "Ширли-мырли".
"Раскрывая тайны звезд": Валерий Гаркалин
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