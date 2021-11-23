Гаркалин не мог общаться с Гузеевой о прививке – представитель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Агент Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе с Москвой 24 опровергла слова телеведущей Ларисы Гузеевой об отсутствии прививки у актера.
Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября. В начале октября его госпитализировали с COVID-19: все это время он боролся с болезнью. Ранее дочь актера сообщала, что тот прошел вакцинацию от коронавируса.
Вместе с тем телеведущая Лариса Гузеева в комментариях на Facebook рассказала, что у Гаркалина якобы "не было ни одной прививки". Она утверждает, что лежала в больнице по соседству с актером, когда лечилась от коронавируса в Коммунарке. В свою очередь, продюсер Евгений Фридлянд в другом обсуждении в соцсетях заявил, что у Гаркалина якобы был купленный сертификат о вакцинации и он сам в этом признался.
"Я эту чушь читала, что Гузеева с ним общалась в палате, рядом лежала. Это смешно", – сказала Теплова.
Теплова также опровергла заявление продюсера Евгения Фридлянда о том, что артист купил сертификат о вакцинации.
"Валерий Борисович вообще не знал, кто это. Гаркалина в соцсетях не было. Если какие-то были аккаунты, это не его. Не знаю, с кем там переписывался этот продюсер, но явно не с ним", – подчеркнула представитель артиста.
"Человек хотел работать, он не мог в изоляции. Гаркалин сидел полгода в изоляции, вообще не выходил никуда, очень боялся. Это не для того, чтобы галочку поставить и QR-код получить, а он реально боялся за свое здоровье, потому что находился в группе риска. Были два воспаления легких за последние 3 года с попаданием в больницу, сердце слабое", – пояснила Теплова.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев предположил, почему прививка не помогла спасти жизнь Гаркалину, сообщает сайт "Комсомольской правды". По словам специалиста, у людей, которые страдают от сердечных заболеваний и к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия, что мешает выработке антител.
Пульмонолог пояснил, что нарушаются метаболические процессы и организм не способен дать адекватный ответ на вакцинацию.
"В результате формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма", – заключил врач.
Церемония прощания с Гаркалиным была назначена на 23 ноября в Москве в Учебном театре ГИТИСа. Почтить память актера и педагога пришли члены семьи, друзья, коллеги и его студенты. Артиста похоронят на Миусском кладбище в столице.
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