Гаркалин не мог общаться с Гузеевой о прививке – представитель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Агент Валерия Гаркалина Наталья Теплова в беседе с Москвой 24 опровергла слова телеведущей Ларисы Гузеевой об отсутствии прививки у актера.

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября. В начале октября его госпитализировали с COVID-19: все это время он боролся с болезнью. Ранее дочь актера сообщала, что тот прошел вакцинацию от коронавируса.

Вместе с тем телеведущая Лариса Гузеева в комментариях на Facebook рассказала, что у Гаркалина якобы "не было ни одной прививки". Она утверждает, что лежала в больнице по соседству с актером, когда лечилась от коронавируса в Коммунарке. В свою очередь, продюсер Евгений Фридлянд в другом обсуждении в соцсетях заявил, что у Гаркалина якобы был купленный сертификат о вакцинации и он сам в этом признался.

"Я эту чушь читала, что Гузеева с ним общалась в палате, рядом лежала. Это смешно", – сказала Теплова.





Наталья Теплова агент Валерия Гаркалина Гаркалина положили 2 октября, я с ним разговаривала, 3-го числа еще разговаривала, он уже сказал, что на животе лежит и его подключили к кислороду. К вечеру он трубки не брал, его подключили так, что он уже не мог общаться. Где он там с Ларисой общался? Что он, ходил по коридору разговаривал? Ему плохо было.

Теплова также опровергла заявление продюсера Евгения Фридлянда о том, что артист купил сертификат о вакцинации.

"Валерий Борисович вообще не знал, кто это. Гаркалина в соцсетях не было. Если какие-то были аккаунты, это не его. Не знаю, с кем там переписывался этот продюсер, но явно не с ним", – подчеркнула представитель артиста.





Наталья Теплова агент Валерия Гаркалина Абсолютно точно могу сказать, Гаркалин сделал прививки.

"Человек хотел работать, он не мог в изоляции. Гаркалин сидел полгода в изоляции, вообще не выходил никуда, очень боялся. Это не для того, чтобы галочку поставить и QR-код получить, а он реально боялся за свое здоровье, потому что находился в группе риска. Были два воспаления легких за последние 3 года с попаданием в больницу, сердце слабое", – пояснила Теплова.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Пурясев предположил, почему прививка не помогла спасти жизнь Гаркалину, сообщает сайт "Комсомольской правды". По словам специалиста, у людей, которые страдают от сердечных заболеваний и к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия, что мешает выработке антител.

Пульмонолог пояснил, что нарушаются метаболические процессы и организм не способен дать адекватный ответ на вакцинацию.

"В результате формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма", – заключил врач.

Церемония прощания с Гаркалиным была назначена на 23 ноября в Москве в Учебном театре ГИТИСа. Почтить память актера и педагога пришли члены семьи, друзья, коллеги и его студенты. Артиста похоронят на Миусском кладбище в столице.