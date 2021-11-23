Церемония прощания с Валерием Гаркалиным началась в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным началась в Учебном театре ГИТИСа в Москве.

Почтить память артиста пришли члены семьи, его студенты, а также друзья и коллеги.

Похоронят Гаркалина на Миусском кладбище.

Актер Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни после заболевания коронавирусом. Он был госпитализирован в начале октября, впоследствии его состояние ухудшилось.

Артист родился 11 апреля 1954 года в Москве. Гаркалин выступал в Театре сатиры, позже присоединился к Московскому театру имени Пушкина. Дебютировал в кино в 1989 году в криминальной мелодраме Сергея Бодрова – старшего и Александра Буравского "Катала". Также широко известен по комедии "Ширли-мырли".

