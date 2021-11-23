МХАТ ничего не должен Бузовой – Кехман

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 рассказал о работе с певицей Ольгой Бузовой.

"Все, что касается Бузовой, я уже много раз говорил и еще раз повторю: Ольга лукавит. То, что она говорит, что мы ей что-то должны, мы ей не должны ничего", – заявил он.

По словам Кехмана, с Бузовой были заключены два контракта общей суммой на 117 тысяч рублей. Гендиректор театра отметил, что спектакль с певицей "Чудесный грузин" не был востребован, поэтому и был снят с показа.

МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой, который должен был пройти 2 ноября. Об этом сообщалось на официальном сайте театра.

Бузова, игравшая одну из ведущих ролей в постановке, потребовала от МХАТ имени Горького полмиллиона рублей. Певица заявила, что ей не выплатили ни гонорар, ни неустойку за отмену спектакля.

