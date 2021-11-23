МХАТ ничего не должен Бузовой – Кехман

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 рассказал о работе с певицей Ольгой Бузовой.
"Все, что касается Бузовой, я уже много раз говорил и еще раз повторю: Ольга лукавит. То, что она говорит, что мы ей что-то должны, мы ей не должны ничего", – заявил он.
По словам Кехмана, с Бузовой были заключены два контракта общей суммой на 117 тысяч рублей. Гендиректор театра отметил, что спектакль с певицей "Чудесный грузин" не был востребован, поэтому и был снят с показа.
МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой, который должен был пройти 2 ноября. Об этом сообщалось на официальном сайте театра.
Бузова, игравшая одну из ведущих ролей в постановке, потребовала от МХАТ имени Горького полмиллиона рублей. Певица заявила, что ей не выплатили ни гонорар, ни неустойку за отмену спектакля.
Гендиректор МХАТ им. Горького оценил сообщения о долгах перед Ольгой Бузовой
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