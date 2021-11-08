Российский мультфильм "Кощей. Начало" вернулся на большие экраны

Новый российский мультфильм "Кощей. Начало" вышел в прокат
Анимационный фильм "Кощей. Начало" от медиахолдинга "Цифровое телевидение" можно увидеть на больших экранах в Москве с 8 ноября.
"Фильм "Кощей. Начало" режиссера Андрея Колпина вырос из вселенной анимационного сериала "Сказочный патруль", популярного по всему миру", – говорится в релизе.
Главных героев "Кощея" озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Тимур Родригез, Юрий Гальцев, Юлия Александрова, Мирослава Карпович и другие известные артисты.
"Кощей. Начало" – это фильм о жизни людей и сказочных существ в давние времена. Согласно сюжету, на княжество идет безжалостный монстр, который способен уничтожить весь мир. Только одному герою под силу остановить это чудище. Этого героя и зовут Кощеем.
Ранее Disney и Pixar представили первый тизер мультфильма "Лайтер" о становлении космонавта Базза Лайтера – прототипа известного героя из "Истории игрушек".
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