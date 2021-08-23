"Ночь кино" в Пушкинском музее посвятят итальянскому искусству

В Итальянском дворике Пушкинского музея покажут итальянское кино. Отрывки лент Росселлини, Дзеффирелли, Пазолини покажут 28 августа – во время ежегодной акции "Ночь кино". Стать участником просмотра можно бесплатно, главное – предварительно зарегистрироваться.

Узнать можно будет и о роли религии в итальянском искусстве, в том числе и в кино. Лекции проведут доктора искусствоведения, киноведы и другие эксперты. Они расскажут о том, кто из режиссеров и как обращался к этой теме в своих лентах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

