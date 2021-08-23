На форуме "Армия" проходит выставка фотографий телеканала "Наука"

Желающим увидеть болото в виде смайлика или заглянуть в глаза пауку-волку стоит посетить выставку "Снимай науку". Она проходит в рамках форума "Армия", а проводит ее телеканал "Наука".

Для зрителей собрали работы участников и победителей ежегодного конкурса научной фотографии, в этом году на него прислали более двух тысяч снимков. Это и фото, которые позволяют в мельчайших подробностях рассмотреть, например, зонтик одуванчика, или узнать, как выглядит Луна на снимке, сделанном телескопом. Выставка будет работать до 28 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.