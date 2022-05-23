Adidas и Balenciaga представили совместную коллаборацию в США

Производитель спортивных товаров Adidas и модный домом Balenciaga сделали совместную коллаборацию. Показ их совместной коллекции прошел в зале Нью-Йоркской фондовой биржи.

Дизайнеры представили самые смелые вариации уличной одежды – черные латексные маски, разноцветные волосы и грубый оверсайз. Модели больше напоминали персонажей видеоигры. А зловещая музыка делала атмосферу еще более мрачной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.