"Культура за 100 секунд": выставка "Путь на Восток" проходит в Москве

Выставка "Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии" проходит в Новой Третьяковке. Она посвящена путешествиям живописцев Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Самохвалова и Павла Кузнецова.

В Москве продолжается 47-й Московский международный кинофестиваль. Итальянский фильм ужасов "Басилея" покажут 23 апреля. Это кинокартина об археологах, которые ищут древние сокровища в горах.

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