Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 08:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Путь на Восток" проходит в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка "Путь на Восток" проходит в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 апреля

Москвичам напомнили о творческом наследии скульптора и художника Зураба Церетели

"Сити": топ-3 книги о кино

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

47-й Московский международный кинофестиваль стартовал в столице

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии 26 апреля

Прощание со скульптором Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя

"Культура за 100 секунд": выставка Symbiosis. Vol. 1 стартует в VS Gallery

Зураба Церетели не стало в возрасте 91 года

Выставка "Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии" проходит в Новой Третьяковке. Она посвящена путешествиям живописцев Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Самохвалова и Павла Кузнецова.

В Москве продолжается 47-й Московский международный кинофестиваль. Итальянский фильм ужасов "Басилея" покажут 23 апреля. Это кинокартина об археологах, которые ищут древние сокровища в горах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкикиногородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика