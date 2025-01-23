Юра Борисов номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Анора"

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на премию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". Его выдвинули за роль в фильме "Анора". В числе его конкурентов – Гай Пирс, Эдвард Нортон, Киран Калкин и Джереми Стронг.

Церемония награждения пройдет 2 марта. Ранее Борисова с этой же ролью номинировали на "Золотой Глобус", но награду он тогда не получил.

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