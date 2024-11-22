Показ спектакля "Плохие хорошие" прошел в Театре имени Пушкина

В Театре имени Пушкина на Тверском бульваре проходят предпремьерные показы спектакля "Плохие хорошие", основанного на комедии Оскара Уайльда "Веер леди Уиндермир".

Режиссер Евгений Писарев подчеркнул, что стремился создать красивый спектакль, чтобы подарить зрителям вечер эстетического наслаждения. Он отметил, что красота может спасти мир, и выразил желание приблизить постановку к английской драматургии, включая иронию и костюмы.

Виктория Исакова, исполнившая роль Миссис Эрлин, отметила, что каждая фраза в пьесе является афоризмом и отражает современные реалии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.