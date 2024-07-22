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22 июля, 12:30

Культура

Актриса Елена Лядова рассказала, для какой аудитории был предназначен фильм "Воздух"

Актриса Елена Лядова рассказала, для какой аудитории был предназначен фильм "Воздух"

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Как рассказала Елена Лядова, фильм "Воздух" был снят, прежде всего, для людей старшего поколения, поклонников творчества Алексея Германа – младшего и для тех, кто хотел посмотреть новую картину о войне.

Кроме того, актриса отметила, что картина оказалась сложной технологически. Специально для съемок создатели фильма искали самолеты по всей Европе.

Большое интервью с Еленой Лядовой выйдет в понедельник, 22 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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