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22 июля, 11:30

Культура

Актриса Елена Лядова рассказала, как готовилась к роли в фильме "Воздух"

Актриса Елена Лядова рассказала, как готовилась к роли в фильме "Воздух"

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Елена Лядова рассказала, как собирала образ командира женской летной эскадрильи в фильме "Воздух". По ее словам, ей хотелось показать собирательного женского персонажа с внутренним стержнем.

Для этого артистка изучала фотографии и биографию советских летчиц, служивших в женском авиационном полку "Ночные ведьмы".

Большое интервью с Еленой Лядовой выйдет в понедельник, 22 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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