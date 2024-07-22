22 июля, 11:30Культура
Актриса Елена Лядова рассказала, как готовилась к роли в фильме "Воздух"
Елена Лядова рассказала, как собирала образ командира женской летной эскадрильи в фильме "Воздух". По ее словам, ей хотелось показать собирательного женского персонажа с внутренним стержнем.
Для этого артистка изучала фотографии и биографию советских летчиц, служивших в женском авиационном полку "Ночные ведьмы".
Большое интервью с Еленой Лядовой выйдет в понедельник, 22 июля, в эфире телеканала Москва 24.