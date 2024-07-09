"Сити": четыре столичных концерта в июле

Команда проекта "Сити" составила список концертов, которые можно посетить в Москве в июле. Так, 13 июля состоится шоу звезд театра и кино под названием "Киноконцерт". На нем выступят Гоша Куценко, Сергей Безруков, Кристина Бабушкина, Нонна Гришаева и Настасья Самбурская. 19 июля Лолита Милявская выйдет на сцену в рамках фестиваля "Саммер Саунд".

Кроме того, 20 июля в "Лужниках" пройдет выступление группы "Руки вверх", а 27 июля там же свои хиты исполнит Леонид Агутин.

Подробнее – в программе "Сити".

