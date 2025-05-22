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22 мая, 16:00

Культура

"Сити": подборка кинокартин в честь 166-летия Артура Конана Дойла

"Сити": подборка кинокартин в честь 166-летия Артура Конана Дойла

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С рождения знаменитого писателя Артура Конана Дойла 22 мая исполняется 166 лет. В честь этого команда проекта "Сити" подготовила дайджест кинокартин по рассказам из цикла "Приключения Шерлока Холмса".

Знаковой работой стал советский сериал Игоря Масленникова, в котором сыграли Василий Ливанов и Виталий Соломин. При британском дворе Ливанова признали одним из лучших исполнителей роли легендарного сыщика.

Затем, в конце 2000-х, вышел фильм "Шерлок Холмс" Гая Ричи с Робертом Дауни – младшим. Следующей экранизацией стал сериал "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Подробнее – в программе "Сити".

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