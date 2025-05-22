"Сити": подборка кинокартин в честь 166-летия Артура Конана Дойла

С рождения знаменитого писателя Артура Конана Дойла 22 мая исполняется 166 лет. В честь этого команда проекта "Сити" подготовила дайджест кинокартин по рассказам из цикла "Приключения Шерлока Холмса".

Знаковой работой стал советский сериал Игоря Масленникова, в котором сыграли Василий Ливанов и Виталий Соломин. При британском дворе Ливанова признали одним из лучших исполнителей роли легендарного сыщика.

Затем, в конце 2000-х, вышел фильм "Шерлок Холмс" Гая Ричи с Робертом Дауни – младшим. Следующей экранизацией стал сериал "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Подробнее – в программе "Сити".