Победители фестиваля театров малых городов России выступили в Москве

В Москве прошли гастроли победителей фестиваля театров малых городов России. После оценки экспертного жюри лучшие коллективы из 15 участников вышли на сцену Театра Наций. Столичные коллеги отметили высокий уровень постановок.

В московскую программу вошли 2 постановки из Пермского края, исследующие тему семьи и поиска новых коммуникаций между поколениями. Как отметил режиссер Дмитрий Огородников, спектакли говорят о том, как изменилась модель семьи и как жить с этими изменениями.

