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18 августа, 10:30

Культура

Умер знаменитый французский актер Ален Делон

Умер знаменитый французский актер Ален Делон

Умер французский актер Ален Делон

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В возрасте 88 лет скончался французский актер Ален Делон. О его смерти сообщило AFP со ссылкой на совместное заявление детей актера Фабьена, Анушки и Антони.

Ален Делон ушел из жизни в своем доме в коммуне Души в окружении детей и семьи. Подробности смерти легенды французского кинематографа СМИ пока не приводят. Актер стал известным благодаря своим ролям в кино.

В его фильмографии кинокартины "Самурай", "Бассейн", "Рокко и его братья", "На ярком солнце", "Черный тюльпан", "Леопард", "Неукротимый" и культовый "Тегеран 43". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоСтанислав Кулик
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