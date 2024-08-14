14 августа, 13:45Культура
"Сити": какие полотна Ивана Айвазовского хранятся в Третьяковской галерее
Команда проекта "Сити" составила подборку картин художника Ивана Айвазовского из основной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Картины русского мариниста находятся в зале № 19.
Там можно увидеть работы, которые созданы благодаря путешествиям, – это виды на Неаполитанский залив и лунные турецкие пейзажи. На написание одного полотна маринист тратил от пары часов до пары дней.
Подробнее – в программе "Сити".