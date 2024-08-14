Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 13:45

Культура

"Сити": какие полотна Ивана Айвазовского хранятся в Третьяковской галерее

"Сити": какие полотна Ивана Айвазовского хранятся в Третьяковской галерее

Москвичам рассказали об интересных культурных событиях 14 августа

Москвичам представили культурную афишу на 14 августа

Москвичам рассказали, как провести свободное время 14 августа

"Звезды советского экрана": "Молодая жена"

"Моя Москва": Андрей Кайков. Часть 2

Финалисты конкурса "Россия. Горизонты 2024" представили свои работы в Новой Третьяковке

Певица Юлия Савичева рассказала, какое предложений ей сделал Григорий Лепс

"Сити": фильмы, которые покажут в кинотеатрах под открытым небом

Юлия Савичева рассказала, что такое образ артиста и как на него влияет харизма

Команда проекта "Сити" составила подборку картин художника Ивана Айвазовского из основной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Картины русского мариниста находятся в зале № 19.

Там можно увидеть работы, которые созданы благодаря путешествиям, – это виды на Неаполитанский залив и лунные турецкие пейзажи. На написание одного полотна маринист тратил от пары часов до пары дней.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравыставкивидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕлена Шарова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика