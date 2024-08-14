"Сити": какие полотна Ивана Айвазовского хранятся в Третьяковской галерее

Команда проекта "Сити" составила подборку картин художника Ивана Айвазовского из основной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Картины русского мариниста находятся в зале № 19.

Там можно увидеть работы, которые созданы благодаря путешествиям, – это виды на Неаполитанский залив и лунные турецкие пейзажи. На написание одного полотна маринист тратил от пары часов до пары дней.

Подробнее – в программе "Сити".

