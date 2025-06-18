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18 июня, 16:30

Культура

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" пройдет в Москве

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" пройдет в Москве

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На ВДНХ готовятся к международному фестивалю искусств "Вдохновение", который пройдет с 23 по 27 июля. В нем примут участие творческие коллективы и проекты из разных городов России и из-за рубежа.

Зрителей ждут уличные спектакли, танцевальные выступления, а также перфомансы и концерт классической музыки, на котором прозвучат произведения П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, М. И. Глинки и А. И. Хачатуряна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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