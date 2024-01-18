Москвичам рассказали о культурной программе на 18 января

18 января в культурную программу в Москве включены сразу два кинопоказа, концерт и спектакль. Так, в прокат вышло отечественное драмеди "Танцуй, Селедка!". В главных ролях – Александра Бортич и Павел Майков. Вторая лента – тоже российского производства – военная драма "Воздух" Алексея Германа – младшего.

Кроме того, на Маленькой сцене РАМТ 18 января дают спектакль "Мизантроп и я", а в оранжерее ВДНХ с программой "Всемирный день The Beatles" выступит HighTime Orchestra. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.