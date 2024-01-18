Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 07:45

Культура

Москвичам рассказали о культурной программе на 18 января

Москвичам рассказали о культурной программе на 18 января

Москвичам рассказали о новом российском сериале "Прелесть"

102 тыс человек побывали в Третьяковке в новогодние выходные

"Сити": топ-3 столичные выставки

"Сити": топ-3 столичных выставок в январе

Выставка печатных и цифровых плакатов "Techno Influence" открылась в ЦТИ "Фабрика"

Вход в Музей Победы сделают бесплатным для студентов 25 января

"Звезды советского экрана": "Волга-Волга"

Жителям столицы рассказали о культурной программе на вечер 17 января

Москвичам представили культурную программу на 17 января

18 января в культурную программу в Москве включены сразу два кинопоказа, концерт и спектакль. Так, в прокат вышло отечественное драмеди "Танцуй, Селедка!". В главных ролях – Александра Бортич и Павел Майков. Вторая лента – тоже российского производства – военная драма "Воздух" Алексея Германа – младшего.

Кроме того, на Маленькой сцене РАМТ 18 января дают спектакль "Мизантроп и я", а в оранжерее ВДНХ с программой "Всемирный день The Beatles" выступит HighTime Orchestra. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурадосугвидеоМаксим СеликовАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика