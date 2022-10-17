В Москве назвали лауреатов "ТЭФИ-Kids"

В Москве назвали лауреатов Российской национальной премии "ТЭФИ-Kids". Лучшим детским сериалом стали "Монсики" от "Союзмультфильма", а анимационным фильмом – "Кощей. Начало" студии "Паровоз".

В рейтинге детских телеканалов лидирует "Мульт". А среди программ лучшей стала "Большие и маленькие". Также на премии было отмечено возрождение культовых детских кинофильмов: "Приключения Буратино", "Внимание, черепаха!" и "Приключения желтого чемоданчика".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

