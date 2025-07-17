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17 июля, 16:30

Культура

Фильм "Плагиатор" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Плагиатор" возглавил кинопрокат в России

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Экскурсия по Киностудии Горького пройдет 17 июля

Фильм "Плагиатор" возглавил кинопрокат в России в прошедшие выходные, 12 и 13 июля. Это романтическая музыкальная комедия о парне, который подпевает гостям в караоке.

Однажды он находит в своем шкафу портал в 1991 год и понимает, сколько возможностей перед ним открывается. Попав в прошлое, герой начинает исполнять хиты разных лет, выдавая их за свои. Режиссером фильма стал Антон Мегердичев. Главные роли сыграли актеры Стася Милославская, Аглая Шиловская и Роман Евдокимов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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