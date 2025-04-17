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17 апреля, 22:35

События

47-й Московский международный кинофестиваль стартовал в столице

47-й Московский международный кинофестиваль стартовал в столице

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии 26 апреля

Прощание со скульптором Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя

"Культура за 100 секунд": выставка Symbiosis. Vol. 1 стартует в VS Gallery

Зураба Церетели не стало в возрасте 91 года

Американская киноакадемия сообщила дату 98-й церемонии "Оскар"

Мария Захарова выразила слова соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели

Скончался советский и российский скульптор-монументалист Зураб Церетели

"Моя Москва": Анна Легчилова. Часть 2

"Сити": дайджест литературных произведений о кино

В театре "Россия" прошла церемония открытия 47-го Московского международного кинофестиваля. В программе смотра – более 200 фильмов из 50 стран. В этом году ММКФ приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильмом открытия стала историческая драма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева на красной ковровой дорожке узнали подробности о премьерах, пообщались с актерами, режиссерами, деятелями культуры и обсудили их наряды.

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