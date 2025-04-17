47-й Московский международный кинофестиваль стартовал в столице

В театре "Россия" прошла церемония открытия 47-го Московского международного кинофестиваля. В программе смотра – более 200 фильмов из 50 стран. В этом году ММКФ приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фильмом открытия стала историческая драма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева на красной ковровой дорожке узнали подробности о премьерах, пообщались с актерами, режиссерами, деятелями культуры и обсудили их наряды.