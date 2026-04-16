Церемония открытия 48-го Московского международного кинофестиваля прошла в столице

В театре "Россия" состоялась церемония открытия 48-го Московского международного кинофестиваля. В этом году география смотра охватит 43 государства. В фестивале примут участие около двухсот картин. Среди них – 19 мировых и международных премьер, а также 96 российских кинолент, которые впервые будут показаны на большом экране.

Что ждут звезды экрана от Московского кинофестиваля? В чем заключается магия российского кино и чего ему не хватает? Могут ли отечественные фильмы конкурировать с турецкими сериалами? Об этом и многом другом на красной ковровой дорожке с гостями церемонии пообщались ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.