В Москве открылась выставка современного искусства в онкоцентре в Сколкове

В столице открылась выставка современного искусства, которая впервые проходит в медицинском учреждении – в онкологическом центре в Сколкове. Экспозиция международного проекта разместилась в двух корпусах и включает более 200 арт-объектов. Свои работы представили около 70 авторов из разных стран, в том числе из Китая, Кореи и Франции.

По задумке организаторов, искусство должно помочь пациентам в исцелении и показать, что человек не остается один на один со своей болезнью. В экспозиции представлены работы в разных жанрах – от скульптуры и мозаики до интерактивных инсталляций. Часть произведений создана специально для проекта и после его завершения останется в центре.

