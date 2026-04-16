Студенты московского колледжа впервые представили коллекцию на Неделе моды в Китае

Студенты Московского технологического колледжа № 21 впервые показали свою коллекцию на Международной неделе моды в Китае. Они представили 13 образов в стиле традиционного русского костюма, адаптированных под современные тренды. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Коллекцию назвали "Морская симфония". Ее студенты создавали вместе с российским дизайнером Фаррухом Болтабаевым. В коллекцию вошли разные модели – от вечерних платьев до футболок.

