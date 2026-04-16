Москвичам представили культурную программу на 16 апреля. Например, в рамках Московской музейной недели горожане могут бесплатно посетить Дом-музей Марины Цветаевой, где поэтесса создала десятки лирических книг, первые пьесы и эссе.

В свою очередь, городские кинотеатры приглашают на премьеру фильма "Петрушка". Сюжет рассказывает о простом поваре Пете, который, несмотря на свою скромность, производит впечатление на именитого шеф-повара. Однако из-за неуверенности главный герой упускает свой шанс.

Параллельно в Театре "Ленком Марка Захарова" состоится спектакль "Юнона и Авось". Эта рок-опера считается гимном любви, мужества и отваги. В главной роли выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Спектакль начнется в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.