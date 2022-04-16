День открытых дверей провели в академии художника Сергея Андрияки

Москвичи смогли попробовать себя в роли художников. Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки пригласила всех желающих на дни открытых дверей. Там ждали как взрослых, так и маленьких любителей живописи.

Как заявил ректор учреждения, народный художник России Сергей Андрияка, такой формат мероприятия для академии является традиционным. Все желающие действительно могут познакомиться с разными техниками и понять, чем хотели бы заниматься. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.