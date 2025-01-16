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16 января, 23:55

Культура

Французская балерина показала видео с танцем на носу ледокола в Антарктиде

Французская балерина показала видео с танцем на носу ледокола в Антарктиде

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Французская балерина Виктория Добервиль станцевала на носу ледокола в Антарктиде. Соответствующее видео она разместила в своих социальных сетях.

Ранее в Сети завирусился ролик, где хрупкая балерина танцует фрагмент из "Лебединого озера" под музыку Чайковского на Северном полюсе на фоне легендарного ледокола "50 лет Победы". Героиней видео стала Дарья Пенчева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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